Блер закрив закликом форум у Давосі

В неділю, 27 січня, завершився Всесвітній економічний форум у Давосі, повідомляється на його офіційному сайті. На останньому засіданні екс-прем`єр Великої Британії Тоні Блер, який цього року виступив у ролі співголови давоського форуму, закликав зосередитися на боротьбі зі збройними конфліктами, (особливо на Близькому Сході), тероризмом, змінами клімату, браком питної води і загалом з труднощами, пов`язаними з глобалізацією.

"Глобалізація примушує фундаментально міняти шляхи співпраці між людьми, - сказав нинішній спецпредставник "квартету" з близькосхідного врегулювання, - Політичні лідери мають невпинно розширювати взаємодію між своїми країнами. Коли все в світі взаємозв`язано і всі ми пов`язані один з одним, немає іншого шляху, окрім як дотримуватися загальної системи цінностей. У нас немає іншого вибору, ми повинні працювати один з одним".

Найважливіша економічна конференція 2008 року зібрала більше двох тисяч учасників, серед яких були три десятки глав держав, близько сотні міністрів, і багато керівників найбільших компаній зі всього світу.

Лента.ру