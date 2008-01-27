У понеділок в Україні сніжитиме
Погода на початок тижня
У понеділок синоптики прогнозують в Україні невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця.
Як повідомляє Гідрометцентр, погоду в Україні визначатиме холодна повітряна маса з північного заходу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, у західній половині пориви вітру 15-20 м/с, у Криму та Приазов’ї вночі, вранці 25-30 м/с.
Температура вночі 1-6 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У Києві в понеділок невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20м/с.
Температура вночі 2-4 морозу, вдень близько 0.
У вівторок в Україні без істотних опадів, лише на півдні та сході невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, західний, 5-12 м/з, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-9 морозу, на Лівобережжі, в Карпатах і передгір’ях Криму місцями 10-13 морозу. Вдень у східній половині України 1-6 морозу, на рештрі території від 3 морозу до 3 градусів тепла.
У Києві у вівторок без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 3-9 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла.