Тимошенко підтверджує дозвіл не виконувати ”злочинні” рішення судів

Дозвіл не виконувати незаконні рішення суду, дані податковим органам і митниці на останньому засіданні Кабінету міністрів України, відповідають Конституції та законам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

«Одразу, як тільки такі рішення з`являються, ми даємо команду податківцям і митникам оскаржувати їх в судах, а поки минають 10 днів до ухвалення рішення про оскарження, і поки не буде винесена ухвала, згідно Конституції, злочинних рішень і злочинних команд не виконувати, а діяти так, як написано в законах», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Коментуючи той факт, що в деяких випадках співробітники податкової служби і митниці є складовими корупційних схем, прем`єр-міністр заявила, що уряд нині збирає інформацію про незаконні рішення судів і в уряді знають прізвища митників та податківців, які ними користуються, і прізвища суддів, які ухвалюють такі рішення. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що всі вони відповідатимуть згідно із законом в найжорсткішій формі.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє не виконувати свідомо неправомірні рішення судів.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції, що на сьогодні рішеннями певних судів « просто кришується весь незаконний рух товарів та послуг ». « Тому ми сьогодні, щоб захистити наші митні, податкові адміністрації та інші органи, які зобов’язані брати податки, прийняли спеціальну постанову, яка дає свободу і право на базі Конституції України не виконувати завідомо злочинні рішення судів », - сказала керівник уряду.