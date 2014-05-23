У Миколаєві продавщиця вигнала з магазину озброєного грабіжника

Про це УНІАН повідомили в групі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Миколаївській області.

Згідно з повідомленням, 22 травня продавщиця перебувала на своєму робочому місці, коли до магазину зайшов молодик. Підійшовши до прилавка, він несподівано дістав з-за спини пістолет і, направивши у бік продавщиці, вимагав віддати йому виручку.

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У магазині немає кнопки екстреного виклику міліції, тому жінці нічого не залишалося, як розраховувати тільки на себе. 53-річна продавщиця упевненим голосом сказала, що не віддасть гроші. Коли грабіжник вистрілив вгору і знову почав вимагати гроші, продавець так голосно почала кричати на нього, що той, заховавши пістолета, втік з магазину.

Про те, що сталося, жінка відразу повідомила в міліцію.

За цим фактом почато кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій).