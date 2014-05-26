28-31 травня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА-ЛІТО» в Київському Палаці Спорту

Які б сюрпризи не підносила нам погода, виставка-ярмарок товарів легкої промисловості - це можливість порадувати себе і своїх близьких обновами і бути готовими до будь-яких погодних примх.

Виставка-ярмарок "Сезон ВЕСНА" працює в Київському Палаці Спорту з середовища

(28 травня) по суботу (31 травня) включно.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує своєю різноманітністю:

чоловічий, жіночий і дитячий одяг;

вироби з хутра, шкіри;

сезонна взуття;

недорогі і вишукані чоловічі та жіночі класичні костюми;

дитячий одяг та взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і так далі)

сезонні головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

величезна кількість різноманітних дрібниць для дому.

На виставці без праці можна поповнити свій гардероб модними аксесуарами - сумкою, капелюшком, шарфом або хусткою.

Велика увага на виставці приділено товарів чоловічого асортименту: шкіряні куртки, модні в цьому сезоні, класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, і трикотажу українського, польського, турецького виробництв.

Жінки, які віддають перевагу класичному стилю і натуральним тканинам, не залишаться байдужі до якості і ексклюзивність моделей сучасних українських виробників.

На виставці-ярмарку широко представлена сезонна взуття - новинки літніх колекцій, а так само розпродаж зимової і весняної взуття.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

На відкритому майданчику перед Палацом спорту в ці дні розгорнута експозиція виставки

“Зелений ярмарок».

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і переконаєтеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua