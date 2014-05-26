28-31 травня виставка-ярмарок «Сезон ВЕСНА-ЛІТО» в Київському Палаці Спорту
Які б сюрпризи не підносила нам погода, виставка-ярмарок товарів легкої промисловості - це можливість порадувати себе і своїх близьких обновами і бути готовими до будь-яких погодних примх.
Виставка-ярмарок "Сезон ВЕСНА" працює в Київському Палаці Спорту з середовища
(28 травня) по суботу (31 травня) включно.
Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує своєю різноманітністю:
чоловічий, жіночий і дитячий одяг;
вироби з хутра, шкіри;
сезонна взуття;
недорогі і вишукані чоловічі та жіночі класичні костюми;
дитячий одяг та взуття;
шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і так далі)
сезонні головні убори;
трикотаж;
постільна білизна, домашній текстиль;
парфумерія;
косметика;
біжутерія;
величезна кількість різноманітних дрібниць для дому.
На виставці без праці можна поповнити свій гардероб модними аксесуарами - сумкою, капелюшком, шарфом або хусткою.
Велика увага на виставці приділено товарів чоловічого асортименту: шкіряні куртки, модні в цьому сезоні, класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, і трикотажу українського, польського, турецького виробництв.
Жінки, які віддають перевагу класичному стилю і натуральним тканинам, не залишаться байдужі до якості і ексклюзивність моделей сучасних українських виробників.
На виставці-ярмарку широко представлена сезонна взуття - новинки літніх колекцій, а так само розпродаж зимової і весняної взуття.
Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.
На відкритому майданчику перед Палацом спорту в ці дні розгорнута експозиція виставки
“Зелений ярмарок».
Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, складно. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і переконаєтеся в цьому самі.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70