У Дніпропетровську вночі на стоянці згоріло 18 автобусів
09:04, 30 травня 2014Суспільство
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Сьогодні вночі в Ленінському районі Дніпропетровська на огородженій стоянці по вулиці Братів Трофімових згоріли автомобілі маршрутних таксі.
При пожежі згоріли 18 автомобілів маршрутних таксі / фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області, інформація про пожежу надійшла в 3.13, через годину вона була локалізована підрозділами ДСНС.
При пожежі згоріло 18 автобусів різних марок.
Серед попередніх версій пожежі розглядається підпал.
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