У Дніпропетровську вночі на стоянці згоріло 18 автобусів

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області, інформація про пожежу надійшла в 3.13, через годину вона була локалізована підрозділами ДСНС.

При пожежі згоріло 18 автобусів різних марок.

Серед попередніх версій пожежі розглядається підпал.