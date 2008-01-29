Охоронець Добротвірської ТЕС розстріляв свого напарника і машиніста тепловоза

28 січня 33-річний стрілець загону воєнізованої охорони Добротвірської ТЕС ВАТ “Західенерго” з відомчого пістолета марки “ТТ” розстріляв свого напарника – 41-річного стрільця воєнізованої охорони Добротвірської ТЕС та 35-річного помічника машиніста тепловоза цієї ж теплоелектростанції.

Як поінформували УНІАН джерело в ГУ МВС України у Львівській області, трагедія розігралася близько 17.30 прямо на проїжджій частині дороги сполученням смт Добротвір – село Долина Кам`янка-Бузького району. Охоронець перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння впритул розстріляв чоловіків. З місця події було вилучено пістолет “ТТ”, відстріляні гільзи та патрони до нього.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 115 ч. 2 КК України. Охоронця, який скоїв вбивство двох працівників Добротвірської ТЕС затримано і доставлено в ізолятор тимчасового утримання. Ведеться слідство.