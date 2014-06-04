У Горлівці знайшли два обвуглені тіла з вогнепальними пораненнями - ЗМІ

Як повідомляє Gorlovka.ua з посиланням на джерело в міліції, при огляді місця події були знайдені російські монети.

Читайте такожЖитель Донецька привіз в міліцію знайдене на вулиці обгоріле тілоНа місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Калінінського райвідділу міліції. Упізнати вбитих поки не вдалося. Тіла невідомих осіб направлено для проведення судмедекспертизи.

Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи.