У Горлівці знайшли два обвуглені тіла з вогнепальними пораненнями - ЗМІ
10:39, 04 червня 2014Суспільство
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Вчора, 3 червня, в дубовому гаю в районі житлового масиву Сонячний місцевий житель виявив два обвуглені чоловічі тіла з вогнепальними ранами в області голови.
Міліція проводить оперативно-розшукові заходи / vinnitsaok.com.ua
Як повідомляє Gorlovka.ua з посиланням на джерело в міліції, при огляді місця події були знайдені російські монети.
Читайте такожЖитель Донецька привіз в міліцію знайдене на вулиці обгоріле тілоНа місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Калінінського райвідділу міліції. Упізнати вбитих поки не вдалося. Тіла невідомих осіб направлено для проведення судмедекспертизи.
Зараз проводяться слідчо-оперативні заходи.
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