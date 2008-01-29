У Києві відкрили меморіальну дошку Героям Крут

У Києві на фасаді Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» встановлено меморіальну дошку, присвячену подвигу студентів-героїв Крут.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Народ є народом лише тоді, коли він пам’ятає про своє коріння. Народ з нічого не виростає, і нація з нічого не будується. Саме на пам’яті про своїх героїв і будується самосвідомість народу. І якраз цей захід покликаний нагадати ті події, які відбулися 29 січня 1918 року та увічнити пам’ять про юнаків, які загинули в бою під Крутами, захищаючи Українську Народну Республіку», - сказав заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, покладаючи квіти до пам’ятного знаку.

Він зазначив, що, на жаль, здебільшого нинішня молодь не знає багатьох героїв своєї країни, і завдання влади – “нагадати молодому поколінню про тих, завдяки кому ми сьогодні живемо у незалежній державі”.