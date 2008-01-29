Що відбувається з містобудуванням у Києві? (прес-конференція)

30 січня о 13.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Аналіз ситуації в сфері містобудування столиці”. Організатор – Національна спілка архітекторів України (НСАУ). Учасники: президент НСАУ Ігор Шпара, президент Київської організації (КО) НСАУ Вадим Жежерін, віце-президент КО НСАУ Георгій Духовичний, член правління КО НСАУ Володимир Приймак, директор інституту Київгенплан Володимир Чекмарьов, депутат Київради Ігор Добруцький (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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