Ющенко, Яценюк і Тимошенко беруть участь у форумі ”Влада і бізнес - партнери” (пряма трансляція)

30 січня о 14.30 Президент України Віктор Ющенко, Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк та прем’єр-міністр Юлія Тимошенко візьмуть участь у Всеукраїнському форумі «Влада і бізнес – партнери» (Український дім, вул.. Хрещатик, 2).

Представники ЗМІ запрошуються о 13.00 до Українського дому для перевірки на безпеку. Перед початком засідання до залу для протокольної зйомки (3-5 хвилин) запрошуються фотографи та оператори. Далі фотографи та оператори працюють у кулуарах. Трансляцію форуму НТКУ роздасть у прямому ефірі без логотипу усім зацікавленим телеканалам через мережу «Укртелеком».

Після завершення форуму спілкування з учасниками. Засідання з 14.30 до 15.30 транслюватиметься в прямому ефірі НТКУ, «5 каналу», «24 каналу», а також Всесвітньої служби «УТР».