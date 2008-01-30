Ющенко: перше робоче місце молодих спеціалістів має бути гарантоване

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що перше робоче місце для молодих спеціалістів має бути гарантоване на законодавчому рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, таку думку він висловив під час зустрічі з міністром у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

Також у ході розмови йшлося про молодіжне житлове кредитування за рахунок держбюджету. Президент відзначив зменшення його обсягів упродовж 2004-2006 років. В.ЮЩЕНКО підтримав пропозицію міністра щодо збільшення обсягів фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом.

Говорячи про підтримку національного усиновлення та розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, В.ЮЩЕНКО нагадав, що 2008 рік оголошений в Україні Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. «Його проведення є вкрай важливим завданням, оскільки охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом. Особлива відповідальність у цій роботі покладається на Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На сьогодні, констатував глава держави, складною є безпосередньо процедура усиновлення, повільно запроваджується механізм фінансування потреб дітей за принципом «гроші ходять за дитиною», передбачений відповідним Указом. В.ЮЩЕНКО наголосив, що у 2008 році цей механізм має бути доопрацьований як експеримент у Київській області та з 2009 року запроваджений по всій країні. Окрему увагу глава держави звернув на необхідність прискорення реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Йшлося також про підготовлені міністерством законопроекти «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» та «Про внесення змін до деяких законів України (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування)», які глава держави вніс на розгляд Верховної Ради як першочергові. В.ЮЩЕНКО, крім того, очікує, що міністерство у тримісячний термін розробить законопроект «Про забезпечення соціальних гарантій багатодітним сім’ям».

На зустрічі обговорювалося і питання забезпечення участі національних збірних України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2008 року в Пекіні, зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту.

Президент також наголосив, що уряд має звернути особливу увагу на питання підготовки українських спортсменів до XXIX Олімпійських ігор та встановлення нормативно-правових преференцій для сфери фізичної культури і спорту у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Окремий наголос В.ЮЩЕНКО зробив на необхідності матеріально-технічного переоснащення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. «Кожна дитина від народження і до 18 років має відчувати турботу держави», - сказав Президент.

Йшлося також про підготовку та проведення фіналу Євро-2012 в частині відповідальності Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

У розмові також взяли участь заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ та президент Федерації хокею України Анатолій БРЕЗВІН.