У Макіївці подачу води скоротять до 8 годин на добу

За словами директора управління водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу"" Андрія Григор'єва, обсяг водопостачання скоротиться з 17 до 8 годин на добу. Вода буде подаватися по 4 години вранці і ввечері. Причиною такого рішення стала зупинка роботи ділянки каналу Сіверський Донець-Донбас.

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"Вчора о 10.00 в результаті артилерійського обстрілу на території насосної станції I підйому каналу Сіверський Донець-Донбас були смертельно поранені 2 співробітника КП "Компанія "Вода Донбасу"" та завдано шкоди будівлі насосної станції, - йдеться в повідомленні прес-служби КП. - Внаслідок цього в 10.30 була зупинена робота насосних агрегатів насосної станції I підйому, а о 12.00 - станції II підйому. Обслуговуючий персонал не мав можливості працювати під час обстрілу.

Відновлення роботи буде можливо після припинення вогню, обстеження обладнання, можливості доставки працівників та забезпечення зв'язку. На період призупинення роботи каналу Сіверський Донець-Донбас водопостачання міст і селищ буде здійснюватися з резервних водоймищ.

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Як зазначили в міськвиконкомі, найближчим часом виключена повна зупинка водопостачання, однак водоканал рекомендуємакіївчанамвитрачати воду економно. У разі, якщо ситуація якимось чином зміниться, жителі міста будуть проінформовані додатково.