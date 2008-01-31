Президент виступає за швидке формування резерву ядерного палива

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за швидке формування галузевого резерву ядерного палива і ядерних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час Всеукраїнського форуму «Влада і бізнес - партнери» в Києві.

«Ми не повинні жити від однієї поставки ядерного палива до іншої поставки. Ми маємо, нарешті, завершити створення резерву ядерного палива», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши при цьому, що формування резерву створить стабільні умови для роботи атомної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням від 9 серпня 2007 року №646-р Кабінет міністрів погодився з пропозицією Мінпаливенерго про створення впродовж 2008-2010 рр. резерву ядерного палива і ядерних матеріалів в обсягу річної потреби українських АЕС.

Уряд доручив Мінфіну при підготовці проектів бюджету на 2008-2010 рр. Відповідно до бюджетних запитів Мінпаливенерго передбачати виділення коштів на створення такого резерву за рахунок грошей, що акумулюються в спеціальному фонді бюджету за рахунок цільової надбавки до діючих тарифів на електричну і теплову енергію.

Мінпаливенерго спільно з державним концерном «Укратомпром» і при узгодженні Держатомрегулювання було доручено визначити номенклатуру резерву ядерного палива і ядерних матеріалів, порядок його формування, зберігання, використання і відновлення.

Щорічна потреба українських АЕС в урані становить 2,4 тис. тонн, тоді як власний видобуток в даний час становить лише 0,8 тис. тонн на рік.

Східний ГЗК є єдиним підприємством, яке видобуває уран на території України.

Нині монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році завершується термін дії довгострокового контракту на поставку свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».