Ціна на газ зросла на 85%

Від сьогодні ціни на газ для населення України підвищено на 85%.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення підвищити з 1 липня ціну на природний газ, який використовується для потреб населення, на 85%.

Ціна на газ, як і раніше, диференціюється залежно від наявності лічильника газу. У споживачів, які мають лічильник, ціна на газ підвищена з 220 до 407 грн. за 1 тис. кубометрів, тобто з 22 коп. до 40,7 коп. за 1 кубометр. Для тих, у кого лічильника немає, ціна на газ підвищена з 240 до 444 грн. за 1 тис. кубометрів, тобто з 24 коп. до 44,4 коп. за 1 кубометр – на 85%.

Крім того, НКРЕ підвищила з 1 липня на 80% граничний рівень оптової ціни на газ для підприємств, які постачають його населенню, – з 231 до 414 грн. за 1 тис. кубометрів.

16 червня Міністерство юстиції України зареєструвало рішення НКРЕ про підвищення цін на газ для населення на 85% з 1 липня.

Керівник НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО заявив, що ціну на газ для населення цього року більше не планується підвищувати.

30 березня НКРЕ уже підвищувала тарифи на газ для населення з 1 травня на 25%.