У Полтавській області загорілися торф'яники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавського облуправління ДСНС.

За їх даними, вогнем знищено поверхневі поклади торфу на площі близько 1,5 га. Травмованих і загиблих немає. Роботи з ліквідації торф'яної пожежі тривають і сьогодні.Читайте такожУ Полтавській області знову горять торф'яники

«На даний момент пожежу ліквідовано майже на половині площі, на якій сталося загоряння. Спрогнозувати, коли рятувальники завершать гасити торф'яник, - дуже складно. Під час горіння торфу виділяється густий дим і дуже важко зорієнтуватися, де горить. Практично горіння відбувається під поверхнею. Щоб усунути тління, потрібно довго і ретельно заливати ділянку водою», - повідомив прес-секретар управління Віталій Шкаревський.

Перевірку за фактом пожежі проводять слідчі органи УМВС у Полтавській області.