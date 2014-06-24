Луганчани - терористам: валіть в Росію, інакше будемо стріляти в спину
04:02, 24 червня 2014Суспільство
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Жителі Луганська поширюють по місту листівки із зверненням до "бандитам, сепаратистам і загарбникам", в якому закликали їх "валити в свою смердючу Росію".
У Луганську терористам пропонують їхати в Росію / facebook
Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук ГО "Громадська Палата України" листівки в місті можна побачити на кожному розі"
"Нам тут Слов'янськ не потрібен! Валіть в свою смердючу Росію, нам руїни Луганська і смерть наших дітей не потрібні", - сказано у зверненні.
"Не покинете Луганськ - нас озброюють, будемо стріляти вам у спину!", - погрожують жителі міста.
Звернення до терористів підписано "російськомовними жителями Луганська".
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