Луганчани - терористам: валіть в Росію, інакше будемо стріляти в спину

04:02, 24 червня 2014
Суспільство
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Жителі Луганська поширюють по місту листівки із зверненням до "бандитам, сепаратистам і загарбникам", в якому закликали їх "валити в свою смердючу Росію".

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Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук ГО "Громадська Палата України" листівки в місті можна побачити на кожному розі"

"Нам тут Слов'янськ не потрібен! Валіть в свою смердючу Росію, нам руїни Луганська і смерть наших дітей не потрібні", - сказано у зверненні.

"Не покинете Луганськ -  нас озброюють, будемо стріляти вам у спину!", - погрожують жителі міста.

Звернення до терористів підписано "російськомовними жителями Луганська".

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