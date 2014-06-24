Луганчани - терористам: валіть в Росію, інакше будемо стріляти в спину

Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук ГО "Громадська Палата України" листівки в місті можна побачити на кожному розі"

"Нам тут Слов'янськ не потрібен! Валіть в свою смердючу Росію, нам руїни Луганська і смерть наших дітей не потрібні", - сказано у зверненні.

"Не покинете Луганськ - нас озброюють, будемо стріляти вам у спину!", - погрожують жителі міста.

Звернення до терористів підписано "російськомовними жителями Луганська".