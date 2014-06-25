Українська виставка золота скіфів залишиться у Нідерландах до вересня

Виставка золота скіфів, на яке претендує Росія, яка анексувала Крим, залишиться в Амстердамі до вересня.

За словами міністра культури РФ, голландці через політичні міркування продовжили роботу виставки, повідомляють РИА Новости.Читайте також ЮНЕСКО і надалі буде вважати Крим територією України У Нідерландах знаходяться археологічні знахідки з п'яти музеїв. Серед артефактів - об'єкти із золота, церемоніальний шолом і коштовності.

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