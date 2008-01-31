Мешканці одного з гуртожитків Рівного на кілька годин перекрили трасу Київ-Чоп

У Рівному близько сотні мешканців одного з гуртожитків на кілька годин перекрили міжнародну автотрасу Київ-Чоп на околиці міста, протестуючи про спроб власників цього гуртожитку виселити їх на вулицю. Працівники ДАІ у цей час пропускали транспортні засоби в об’їзд.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку на автодорогу вийшли і дорослі, і діти, незважаючи на вмовляння представників місцевої влади та міліції не робити цього.

Жителі гуртожитку, що по вулиці Відінській, 10, розповіли журналістам, що колись його приватизували разом з підприємством "Житлобуд-6" і, фактично, разом з мешканцями. А нещодавно власник почав продавати кімнати, у яких живуть ці люди. Спочатку мешканцям цих кімнат пропонували їх купити за ціною 220 доларів за квадратний метр. Якщо ті відмовлялися, кімнату продавали іншим. Так фактично на вулиці вже опинилася сім`я з трирічною дитиною.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник регіонального відділення Фонду держмайна України Віктор МАТВІЄНКО, судова справа про правомірність приватизації гуртожитку пішла вже по другому колу. Рішенням Рівненського міського суду на майно накладено арешт. Однак власник гуртожитку не згоден з таким рішенням і вважає, що має право продавати кімнати. А незгодним порадив шукати інше житло.

На прохання представників влади, серед яких був і перший заступник міського голови Рівного Олексій ХМИЛЕЦЬКИЙ, пікетувальники ще до обіду погодилися розблокувати автодорогу. Згодом у міській мерії було проведено зустріч зацікавлених сторін, домовлено утворити комісію, яка має знайти справедливе вирішення цього питання. Влада пообіцяла, що більше людей не виселятимуть з гуртожитку.