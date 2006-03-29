У Миколаївській області розбився літак: є жертви
На місце авіапригоди виїхала оперативна група МНС
У Миколаївській області під час падіння спортивного літака загинуло двоє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 15.54 до МНС надійшло повідомлення про те, що в Снігурівському районі Миколаївщині, в трьох кілометрах від села Червоний Промінь, на землі виявлено пошкоджений спортивний літальний апарат СТ-2К, в якому знайдені дві людини без ознак життя.
На місце авіапригоди негайно виїхала оперативна група МНС з метою встановлення попередніх причин аварії.
О 16.37 для обстеження місця авіакатастрофи в повітря з аеродрому Херсон був піднятий черговий вертоліт МНС Мі-8. Встановлено, що аероплан здійснював політ без відповідного дозволу. Обставини виникнення надзвичайної ситуації з’ясовуються.