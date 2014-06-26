Філарет: російська церква повинна визначитися на чиєму вона боці - правди чи неправди

Про це глава УПЦ КП розповів в інтерв'ю журналу "Новое время страны".

"Російська церква повинна визначиться на чиєму вона боці: правд чи неправди. Зараз ми з вами бачимо останне", - сказав Філарет, відповідаючи на питання чи повинна Російська провославная церква молиться за Президента Росії Володимира Путіна.Читайте такожФіларет обіцяє “теплий” прийом главі РПЦ Кирилу, якщо той наважиться приїхати до Києва

Філарет підкреслив, що не підтримує відносин з патріархом Кирилом.

Філарет також розповів про діалог з УПЦ МП і про те, наскільки можливе об'єднання церков.

"У минулому році ми звернулися до керівництва УПЦ МП з пропозицією розпочати діалог щодо створення єдиної церкви. Але глава УПЦ МП Володимир хворий, а з місцеблюстителем Онуфрієм у нас дуже різні погляди - він не прихильник євроінтеграції", - зазначив Філарет.

На його думку, УПЦ МП бажає миру і злагоди в українському суспільстві, але стримана у висловлюваннях щодо дій РФ в Україні, оскільки залежить від Москви.

"Ми теж за мир, але справедливий, адже мир може бути і в неволі", - наголосив глава УПЦ КП.

Продовження інтерв'ю Філарета читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 27 червня.