Українська має бути державною мовою, а російська отримає особливий статус - Порошенко

Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко вважає, що російська мова повинна отримати особливий статус, тоді як українська залишатиметься єдиною державної мовою. Про це він заявив 10 травня у ході теледебатів на «Першому національному».

Порошенко повідомив, що мовне питання входить до пакету змін до Конституції України в частині децентралізації влади та збільшення прав і відповідальності територіальних громад.

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«Сьогодні румуни, угорці, словаки мають можливість у межах територіальної громади спілкуватися тією мовою, якою їм комфортно. І російська мова має отримати, безумовно, той статус, коли будь-яка людина, яка спілкується цією мовою, не повинна зазнавати жодних утисків. Чиновник, який працює в місцях компактного проживання тої чи іншої національної меншини, має вивчити мову національної меншини, забезпечивши право людини спілкуватися мовою, якою їй комфортно», - зазначив він.

Натомість у Конституції України, за його словами, єдиною державною мовою має бути українська. «Бо, насправді, як сказала Ліна Костенко, держави не вмирають від інфаркту. Держави й народи вмирають тоді, коли в них забирають мову. Але ми не дамо загинути державній мові й державі Україна», - наголосив Порошенко.