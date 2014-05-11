Українська має бути державною мовою, а російська отримає особливий статус - Порошенко
Порошенко повідомив, що мовне питання входить до пакету змін до Конституції України.
Кандидат на пост Президента України Петро Порошенко вважає, що російська мова повинна отримати особливий статус, тоді як українська залишатиметься єдиною державної мовою. Про це він заявив 10 травня у ході теледебатів на «Першому національному».
Порошенко повідомив, що мовне питання входить до пакету змін до Конституції України в частині децентралізації влади та збільшення прав і відповідальності територіальних громад.
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«Сьогодні румуни, угорці, словаки мають можливість у межах територіальної громади спілкуватися тією мовою, якою їм комфортно. І російська мова має отримати, безумовно, той статус, коли будь-яка людина, яка спілкується цією мовою, не повинна зазнавати жодних утисків. Чиновник, який працює в місцях компактного проживання тої чи іншої національної меншини, має вивчити мову національної меншини, забезпечивши право людини спілкуватися мовою, якою їй комфортно», - зазначив він.
Натомість у Конституції України, за його словами, єдиною державною мовою має бути українська. «Бо, насправді, як сказала Ліна Костенко, держави не вмирають від інфаркту. Держави й народи вмирають тоді, коли в них забирають мову. Але ми не дамо загинути державній мові й державі Україна», - наголосив Порошенко.