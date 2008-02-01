Українцям платять в два рази менше, ніж росіянам

Державний комітет статистики України повідомив, що середньомісячна заробітна плата в країні склала в 2007 році 1351 грн., а середня зарплата в грудні минулого року – 1675 грн.

Раніше стало відомо, що середньомісячна зарплата в Росії минулого року дорівнювала 13 тис. 518 рублів, середня зарплата в грудні – 18 тис. 457 рублів.

Якщо зіставити вищенаведені показники в доларовому еквіваленті з використанням офіційних курсів НБУ і ЦБ РФ, то з`ясується, що середньомісячні зарплати в 2007 році були в Росії в 1,99 раза вищі, ніж в Україні. А середні зарплати в грудні минулого року в Україні виявилися в 2,28 раза нижчі, ніж у Росії.

Юрій Глухов для УНІАН