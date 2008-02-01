На ювілей до Гурвіца прийшли Ющенко, Луценко і Гурченко (фоторепортаж)

На 60-річчя Едуарда Гурвіца зібралося більше тисячі гостей.

Позавчора близько сьомої вечора до наймоднішого в Одесі концертного холу «Сады Победы» почали з`їжджатися круті іномарки. Через півгодини іменинник - градоначальник Едуард Гурвіц, якому 30 січня виповнилося 60 років, відкрив захід, присвячений власному ювілею, пише Комсомольська правда в Україні.

Близько 1200 гостей розсілися за столи, прикрашені кришталевими блакитними дельфінами. Від різноманіття страв текла слина: строганина, качка з яблуками, лосось, запечений в сирі, млинці з червоною і чорною ікрою, свіжа полуниця і виноград.

Привітати одеського мера приїхали відомі люди: Олександр Волков, Петро Порошенко, старший брат президента Петро Ющенко, регіонал Дмитро Табачник. До останнього роздумував, їхати йому чи ні, Юрій Луценко. Тільки коли дізнався, що Леонід Черновецький, посилаючись на погане самопочуття, відмовився голова МВС рвонув до Одеси.

Були політики і рангом нижче: губернатори і мери багатьох міст України, консули і посли.

З`явилися і улюблені артисти Гурвіца: Тамара Гвердцителі, Людмила Гурченко, Оксана Білозір. Всіх веселив невгамовний Михайло Жванецький. Але особливо вдався жарт, коли Едуард Гурвіц і спеціально запрошений з цирку фокусник «познущалися» над заступником мера Вахтангом Убірією, «розпилявши» його навпіл. Втім, побачивши, що вийшло, Гурвіц змилостивився:

- Збирайте його назад! Він мені ще потрібний!

Волю «новонародженого», звичайно, виконали, і вечір продовжився в неформальній обстановці до десятої вечори. Потім гості помалу стали розходитися. Найбільш стійкі, ледве тримаючись на ногах, покинули концерт-хол вже після опівночі. Їх розвезли таксисти, яким ювіляр наказав ні з кого грошей не брати.