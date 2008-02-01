Минулого року в НСЖУ вступили 990 журналістів

Станом на 1 січня 2008 року у Національній спілці журналістів України перебуває 15 тисяч 573 творчих працівника друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації.

Про це УНІАН повідомив голова Спілки Ігор ЛУБЧЕНКО.

За минулий рік до НСЖУ вступили 990 журналістів, з них 423 – люди віком до 30 років.

Члени Спілки об’єднані у 1023 первинні організації.