НУ-НС заявляє про напад на нашоукраїнця Бесплемянного

У блоці “Наша Україна - Народна самооборона” заявляють про організований напад на члена Центральної контрольно-ревізійної комісії “Народного Союзу Наша Україна” Юрія БЕСПЛЕМЯННОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, за фактом нападу порушено кримінальну справу.

“Мені були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, тобто черепно-мозкову травму. Невідомі підстерегли мене біля моєї машини й, пересвідчившись, що це той, хто їм потрібен, нанесли удари по голові. Зараз знаходжуся на лікуванні в госпіталі”, - зазначив потерпілий у розмові з кореспондентом Офіційного Інтернет-представництва Блоку.

Ю.БЕСПЛЕМЯННИЙ не виключає, що причиною нападу може бути його активна громадська та політична діяльність.