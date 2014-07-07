Потік нелегалів в Україну зростає - Держприкордонслужба

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.

“За перше півріччя поточного року на кордоні затримано 1300 незаконних мігрантів, що на 74% більше, ніж за відповідний період 2013 року. 430 чоловік затримано за незаконне перетинання кордону, це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2013 року”, - сказав Шишолін.

Читайте такожКордон України закритий вогневим контролем - МВС

Він навів приклад, коли сьогодні на українсько-білоруському кордоні у Житомирській області було затримано велику групу незаконних мігрантів, яких супроводжували п'ятеро громадян України, серед яких був священнослужитель.

За словами Шишоліна, за півроку Держприкордонслужба відмовила у в'їзді в Україну 23 тис. чоловік, а вибухових речовин на кордоні затримано вп'ятеро більше, ніж у 2013 році, наркотичних засобів - у 8 разів більше.