Томенко вимагає від Генпрокуратури розібратися з Черкаською міськрадою

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора України та віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань з проханням з’ясувати правомірність рішення Черкаської міської ради щодо передачі у приватну власність колекції картин визначного українського художника, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Данила Нарбута.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Як зазначив народний депутат, прийняте 31 січня сесією Черкаської міської ради рішення щодо передачі родичам народного художника Данила Нарбута 35 картин із серії “Квіти України” викликало неоднозначну реакцію творчої інтелігенції міста, яка нагадує, що за життя Д.Нарбут офіційно заявив про передачу усіх цих творів місту Черкаси, і вони по праву належать територіальній громаді.

Це, на думку М.ТОМЕНКА, означає, що міська влада мусила би підготувати музейне приміщення або відкрити спеціальний музей творчості відомого художника і виставити там для показу ці картини, а не передавати їх у приватну власність. Тим більше, що балансова вартість “Квітів України”, за інформацією ЗМІ, становить близько півмільйона гривень, а комерційна ціна 35 полотен визнаного художника – в десятки разів більше, зазначив депутат. Окрім того, вказує М.ТОМЕНКО, багато засобів масової інформації дане рішення Черкаської міської ради пов’язують із тим, що високопосадовці Черкаської області збираються викупити і подарувати ці картини керівництву держави.

М.ТОМЕНКО вимагає від Генпрокуратури та урядовців розібратися у правомірності прийняття такого рішення, а також висловлює переконання, що міський голова Черкас не повинен підписувати це рішення, а міська рада має переглянути його і зробити все, щоб у Черкасах з’явився музей Данила Нарбута, а його картини залишилися власністю міської громади, як того волів відомий митець.