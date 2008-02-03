Надійшло ще одне повідомлення про акцію протесту у виправній колонії

У виправній колонії №123 в смт Літин Вінницької області близько 10 засуджених оголосили голодування на знак протесту проти жорсткості адміністрації.

Про йдеться у переданому УНІАН повідомленні Вінницької правозахисної групи.

Засуджені вимагають незалежного розслідування ситуації в колонії із залученням представників омбудсмена та правозахисних організацій.

За даними правозахисників, “у письмових заявах засуджених вказується на те, що кожен етап з новими засудженими зазнає жорстокого побиття людьми в масках, при цьому людей примушують до дій, що цинічно принижують людську гідність, безпідставно піддають дисциплінарним покаранням».

Вінницька правозахисна група стверджує, що «ситуація в колонії є надзвичайно напруженою, і засуджені повідомляють про наміри вдатися до масових акції мирного протесту через самокаліцтва та голодування”.

У зв’язку з цим правозахисна група закликає негайно, не пізніше вівторка 5 лютого, направити до ВК №123 комісію у складі народних депутатів України, представників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини, Громадської ради при Управлінні Держдепартаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, прокуратури для перевірки скарг засуджених.

17 грудня повідомлення про голодування на знак протесту проти умов утримання в так званому “Монастирі” (Ізяславська виправна колонія №58) поширила Харківська правозахисна група.

24 січня Інтернет-видання "Острів" із посиланням на власні джерела повідомил про спробу групового самогубства у міжобласній лікарні на території Донецької виправної колонії №124 на знак протесту проти їхнього побиття співробітниками колонії. За два дні обласна прокуратура заперечила факт спроби групового самогубства.