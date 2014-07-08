У Львові хочуть створити єдину базу даних тварин міста й чіпувати усіх домашніх собак

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі Львівської міської ради, в рамках створення цієї бази даних усі приватні тварини будуть чіповані, а безпритульні – стерилізовані.

«Зараз ми завершуємо розробляти рішення про удосконалення питання з приводу регулювання кількості безпритульних тварин у Львові. Цим рішенням ми прагнемо зобов'язати всі ветеринарні клініки та лікарів реєструвати тварин у єдиній базі даних», - зазначив директор ЛКП «Лев» Богдан Марків.

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За його словами, процес їх вакцинації і стерилізації бездомних тварин розпочнеться після 20 липня - наразі ЛКП «Лев» чекає на необхідні для цього медикаменти. Потім, упродовж місяця, обіцяють прооперувати до 20 собак.

Зараз у комунальному підприємстві перебувають 65 собак. Упродовж минулого місяця працівниками ЛКП прилаштовано 23 та стерилізовано ще 3 тварини.

Довідка УНІАН. Львівське комунальне підприємство „Лев” займається відловом безпритульних тварин з метою регулювання їх кількості та надання необхідної ветеринарної допомоги.