У 93-річної мешканки Карпат ніколи не було паспорта

93-річна жителька гірського селища Перегінське Івано-Франківської області Ольга МИНДЮК живе без жодного офіційного документа, який би засвідчував її особу.

Про це УНІАН повідомили у селищній раді. Проблема ще й в тому, що бабуся ніколи не мала ні польського, ні радянського, а тепер і українського паспорта. Нині ж видати український паспорт заважають бюрократичні перешкоди, зазначають у селищній раді.

Коли жінка звернулася у відповідну установу, їй відповіли, що необхідно представити свідоцтво про народження чи бодай запис з церковної книги про реєстрацію шлюбу. А цих документів у неї немає.

Без паспорта, який засвідчує особу та її громадянство, не можна оформити адресну грошову допомогу, певну доплату чи якісь там пільги. На жаль, всього цього О.МИНДЮК позбавлена. От так і живе старожителька на вельми скромні 48 гривень, повідомили у селищній раді.

У 1936 році, ще за часів панської Польщі, тодішня жителька сусіднього села Слобода Небилівська О.МИНДЮК вийшла заміж за перегінчанина і перейшла жити до чоловікової оселі. Вони народили і виховали двох синів. Глава сім’ї давно помер.

Нині Ольга Василівна мешкає з молодшим сином – пенсіонером. Старенька отримує так звану соціальну допомогу в сумі 48 гривень. Фактично вони живуть на одну синову пенсію.