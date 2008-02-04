Розпочалися навчання аграріїв в Луганську

У Луганську розпочалися навчання для аграріїв області.

Як передає кореспондент УНІАН, 300 керівників та головних агрономів сільських господарств восьми центральних та північних районів області взяли участь у першій науково-практичній конференції, яка відбулася у Луганському національному аграрному університеті.

«Знання та вміння стають вирішальним чинником переходу сільського господарства на сучасні методи господарювання на землі. Перевагу матиме той, хто працюватиме відповідно до законів природи та економіки», - наголосив на конференції заступник голови облдержадміністрації Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ.

На форумі йшлося про технологічні тонкощі обробки землі, зміни у земельному законодавстві, впровадження ресурсозберігаючих технологій, підготовку агросподарств до весняно-польових робіт та догляд за посівами.

Другий тур навчання за аналогічною тематикою відбудеться 7 лютого у місті Старобільськ для керівників агрогосподарств 10 північних районів Луганщини.