Микола Вересень запросить до розмови екс-міністра охорони здоров’я Миколу Поліщука
14:09, 04 лютого 2008Суспільство
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Сьогодні 4 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь екс-міністр охорони здоров’я України, радник Президента України, голова Нацради з питань охорони здоров`я населення України, почесний громадянин м.Києва - Микола Поліщук. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 5 лютого о 18.40.
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