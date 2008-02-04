Микола Вересень запросить до розмови екс-міністра охорони здоров’я Миколу Поліщука

Сьогодні 4 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь екс-міністр охорони здоров’я України, радник Президента України, голова Нацради з питань охорони здоров`я населення України, почесний громадянин м.Києва - Микола Поліщук. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 5 лютого о 18.40.