У Мелітополі невідомий на вулиці розстріляв бізнесмена

12:47, 03 липня 2006
Суспільство
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За неофіційними даними, потерпілий - кримінальний авторитет 

У Мелітополі Запорізької області невідомі вчинили замах на місцевого бізнесмена Олександра ІСМАЇЛОВА.

Офіційно інформацію про це УНІАН сьогодні підтвердив прокурор Мелітополя Володимир КРИВОНОЖКО.

"Дійсно, 30 червня в Мелітополі було вчинено замах на місцевого бізнесмена. Невідомий, який очевидно очікував підприємця біля його будинку, двічі вистрілив у нього з двоствольного гладкоствольного обріза, після чого втік з місця події", - розповів В.КРИВОНОЖКО.

Бізнесмен був поранений в черевну порожнину і в украй тяжкому стані госпіталізований і прооперований. За словами медиків, стан постраждалого залишається тяжким.

Прокуратура в зв`язку з нападом порушила кримінальну справу. Ведеться слідство.

Слідство відпрацьовує багато версій, у тому числі й версію замовного вбивства, повідомив прокурор.

Потерпілий О.ІСМАЇЛОВ тривалий час спеціалізувався на торгівлі іномарками, за неофіційними даними, посідає одне з перших місць в кримінальній ієрархії Мелітополя.

Довідка УНІАН. За останні 3,5 місяця це вже четвертий резонансний злочин, скоєний проти жителів Запорізької області із застосуванням вогнепальної зброї: 15 березня в центрі Запоріжжя невідомі з автоматичної зброї розстріляли пов`язаного з кримінальними структурами бізнесмена Володимира Маляра; 29 квітня в Ялті невідомий на вулиці застрелив раніше судимого депутата Запорізької міськради від БЮТ Віктора Савкіна; 12 червня біля власного будинку був розстріляний найвідоміший кримінальний авторитет Запорізької області Юрій Сакварелідзе, більш відомий як Юра Грузин. Жоден із цих злочинів не розкрито.

 

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