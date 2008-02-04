У росіянина Вексельберга забирають український завод

Генеральною прокуратурою пред`явлено позов в інтересах держави щодо розірвання угоди з "АвтоВАЗ-інвест" про придбання Запорізького алюмінієвого комбінату.

Перед цим було проведено перевірку щодо виконання покупцями пакету акцій ВАТ "ЗАлК" зобов`язань за договорами купівлі-продажу, за результатами якої встановлено, що ЗАТ "АвтоВАЗ-інвест" (Російська Федерація) та однією з кіпрських компаній не виконано зобов`язань із рефінансування довгострокових зобов`язань ВАТ "ЗАлК" з погашення кредиту у сумі понад 75 млн. доларів США.

За ініціативою ВАТ "ЗАлК" рішенням господарського суду м. Києва розірвано кредитну угоду.

Розірвання кредитної угоди унеможливлює виконання у повному обсязі умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЗАлК" та істотно змінює умови, з яких виходили державні органи приватизації при проведенні конкурсу та укладенні договору купівлі-продажу цього пакета, йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

У зв`язку з цим Генпрокуратурою пред`явлено позов в інтересах держави про розірвання зазначених договорів та повернення у державну власність пакета акцій ВАТ "ЗАлК", що становить 68,01 відсотків статутного фонду товариства.

"АвтоВАЗ-інвест" підконтрольна Сибірсько-уральській алюмінієвій компанії бізнесмена Віктора Вексельберга придбала акції комбінату в 2001 році. ЗалК єдиний виробник первісного алюмінію в Україні.

Українська правда