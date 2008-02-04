«Укрнафта» просить Тимошенко розібратися з ціною на український газ

ВАТ «Укрнафта» звернулась до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням зобов’язати Національну комісію регулювання електроенергетики зупинити дію рішення щодо ціни на газ власного видобутку для ВАТ.

Про це йдеться у відкритому листі правління ВАТ “Укрнафта”, переданому УНІАН.

Як зазначається в листі, 31 січня 2008 року НКРЕ України встановила для ВАТ «Укрнафта» ціну реалізації природного газу власного видобутку для забезпечення потреб населення у 2008 році у розмірі 272,6 грн. за 1 тис. кубометрів. Разом з тим, йдеться у прес-релізі, собівартість такого газу ВАТ «Укрнафта» у 2007 році при нульовій рентабельності становила 349,73 грн. за 1 тис. куб. метрів.

Тому “Укрнафта” звертається до прем’єр-міністра з проханням зобов’язати відповідні уповноважені органи провести перевірку правильності калькулювання собівартості газу, за результатами якої встановити ціну природного газу на економічно обґрунтованому рівні.

«Укрнафта», наголошує правління компанії, визнає необхідність забезпечення за рахунок газу власного видобутку потреб населення, погоджується із необхідністю соціального захисту громадян, проте не погоджується із тим, щоб це призвело до руйнування нафтогазовидобувної галузі України.

“НКРЕ встановлює для газовидобувних підприємств таку ціну реалізації газу власного видобутку, за якої не лише не закладаються стимули ведення і без того ризикованого виду діяльності, а й руйнуються існуючі умови господарювання”, - йдеться у зверненні.

ВАТ «Укрнафта» неодноразово заявляло про те, що потреби бюджету на виплату субсидій, дотацій населенню України можуть покриватися за рахунок збільшення надходжень податків від реалізації газу за ринковою ціною.

Крім того, ВАТ «Укрнафта» висловила своє обурення щодо заяви НКРЕ про те, що ціна 272,6 грн. за 1 тис. куб. м нібито враховує 10% рентабельності. “На своєму засіданні НКРЕ запропонувала ВАТ «Укрнафта» для забезпечення 10% рентабельності зменшити видатки на соціальну сферу, заробітну плату та виконання інвестиційних програм. Така пропозиція комісії для ВАТ «Укрнафта» є неприйнятною, оскільки суперечить нормам Конституції України, інтересам трудового колективу та акціонерів, які не можуть бути знехтувані через некомпетентність окремих державних службовців”, - говориться у листі.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».