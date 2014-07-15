На лікування в Литву прибули четверо українських військових

Прес-секретар міністерства закордонних справ Литви Раса Якилайтене підтвердила, що військові прибули до Литви. За її словами, їх спілкування з пресою не заплановано, повідомляє delfi.

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Литва до цьогобрала на лікування 22 українців, постраждалих під час протестів у Києві проти колишнього президента Віктора Януковича.