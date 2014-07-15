На лікування в Литву прибули четверо українських військових
14:33, 15 липня 2014Суспільство
0 0
На реабілітацію до Литви прибули четверо українськи військових, які постраждали в ході антитерористичної операції.
REUTERS
Прес-секретар міністерства закордонних справ Литви Раса Якилайтене підтвердила, що військові прибули до Литви. За її словами, їх спілкування з пресою не заплановано, повідомляє delfi.
Читайте такожПрезидент Литви привітала український народ: "Слава Україні!"
Литва до цьогобрала на лікування 22 українців, постраждалих під час протестів у Києві проти колишнього президента Віктора Януковича.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter