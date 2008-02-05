Ющенко зустрівся з головою виконавчої ради агентства «Сохнут»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив із головою виконавчої ради Єврейського агентства «Сохнут» Зеевом БЄЛЬСЬКИМ актуальні питання, пов’язані з життям єврейської громади в Україні.

Як повідомляє прес-служба Президента, у цьому контексті глава держави відзначив роботу, яка триває в Україні, зокрема, щодо спорудження в Одесі пам’ятника Зеєву (Володимиру) Жаботинському та відкриття у Запоріжжі меморіальної дошки А.Шапіро, створення в Україні музеїв та експозицій, присвячених видатним ізраїльським діячам, передачі державою іудейським релігійним громадам України культових споруд і сувоїв Тори, проведення у 2008 році в Україні заходів з відзначення 150-річчя від дня народження Шолом-Алейхема.

Окремої уваги Президент надав питанням реалізації українсько-ізраїльської ініціативи «Діалог правди заради майбутнього», яка була започаткована главою держави в ході державного візиту до Ізраїлю у листопаді минулого року спільно з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ.

Глава держави висловив сподівання на підтримку Державою Ізраїль української сторони у питанні визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду українського народу.

У зустрічі також взяли участь генеральний директор Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль А.АБРАМОВИЧ і посол Держави Ізраїль в Україні Зіною КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.