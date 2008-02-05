Україна і МБРР підписали протокол огляду портфеля проектів

Київ і Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР входить до групи Світового банку) підписали протокол квартального огляду стану проектного портфеля Банку в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, документ підписали заступник міністра економіки України Ірина КРЮЧКОВА та директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Пол БЕРМІНГХЕМ.

Під час церемонії сторони висловили підтримку намірам провести річний огляд стану проектного портфеля Банку в Україні в квітні 2008 року.

«Ми глибоко переконані, що підтримка з боку Світового банку і надалі буде дієвим інструментом для продовження ефективного реформування економіки і підтримки позитивної динаміки економічного зростання в Україні і стане основою для прискорення процесу інтеграції України в глобальну економічну систему», - відзначив Богдан ДАНИЛИШИН під час підписання протоколу, і висловив надію щодо розвитку конструктивного діалогу, який сьогодні підтримується Україною і МБРР для зміцнення стратегічного партнерства.