Невідомі вивели з Луганської області в Росію 170 корів - МВС

16:15, 17 липня 2014
Суспільство
1 0

Вночі 16 липня з території фермерського господарства «Зеліковське» в Біловодському районі Луганської області зникло 172 корови.

Росія зайнялася викраденням корів

Про це повідомила голова ВЗГ ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"По слідах на землі було встановлено, що тварини були перегнані на територію Росії", - написала вона.

Читайте такожРосіяни не пускають в окупований Крим українських корівЗа її словами, пізніше на відстані одного кілометра від державного кордону з Російською Федерацією виявлена одна корова, яка, зі слів господаря фермерського господарства, відбилася від стада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter