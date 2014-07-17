Невідомі вивели з Луганської області в Росію 170 корів - МВС
16:15, 17 липня 2014Суспільство
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Вночі 16 липня з території фермерського господарства «Зеліковське» в Біловодському районі Луганської області зникло 172 корови.
Росія зайнялася викраденням корів / Фото УНІАН
Про це повідомила голова ВЗГ ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.
"По слідах на землі було встановлено, що тварини були перегнані на територію Росії", - написала вона.
Читайте такожРосіяни не пускають в окупований Крим українських корівЗа її словами, пізніше на відстані одного кілометра від державного кордону з Російською Федерацією виявлена одна корова, яка, зі слів господаря фермерського господарства, відбилася від стада.
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