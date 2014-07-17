Невідомі вивели з Луганської області в Росію 170 корів - МВС

Про це повідомила голова ВЗГ ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"По слідах на землі було встановлено, що тварини були перегнані на територію Росії", - написала вона.

Читайте такожРосіяни не пускають в окупований Крим українських корівЗа її словами, пізніше на відстані одного кілометра від державного кордону з Російською Федерацією виявлена одна корова, яка, зі слів господаря фермерського господарства, відбилася від стада.