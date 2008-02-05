Україна різко скоротила транспортування російської нафти

У січні 2008 року ВАТ «Укртранснафта» здійснило транспортування нафти в обсязі 3,377 млн. т. – про це повідомляє«РБК» з посиланням на вказану компанію. Скорочення транспортування в порівнянні з січнем минулого року склало 26,9%.

Постачання нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України скоротилися майже удвічі - до 527,2 тис. т. (у січні 2007 року - 1,057 млн. т.)

Безпосередньо транзит нафти в січні цього року дорівнював 2,85 млн. т. – що на 19,9% менше, ніж за перший місяць 2007 року.

Філіал «Придніпровські магістральні нафтопроводи» в січні 2008 року транспортував 496 тис. т. нафти, тоді як в січні минулого року - 1,469 млн. т. Філіал «Магістральні нафтопроводи «Дружба» транспортував 1,461 млн. т., а в січні 2007 року - 2,091 млн. т.

Філіал «Південні магістральні нафтопроводи» транспортував в січні 2008 року 1,42 млн. т. нафти. У січні ж минулого року цей підрозділ ще не існував (створено в серпні 2007г. на базі Одеського районного нафтопровідного управління філіалу «Придніпровські магістральні нафтопроводи», морського нафтотерміналу «Південний» і нафтопроводу Одесса-броди філіалу «Магістральні нафтопроводи «Дружба»).

Юрій Глухов для УНІАН