В Одесі у житловому будинку стався вибух, є постраждалий

11:18, 21 липня 2014
Суспільство
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У Київському районі Одеси сьогодні вранці у житловому будинку стався вибух.

Фото: Думская

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за попередніми даними, у багатоповерховому будинку за адресою: вулиця Варненська, 5, у напівпідвальному приміщенні, переобладнаному під житлове, вибухнув побутовий газ.Читайте такожВ Одесі «замінували» обласний апеляційний суд

Одну людину госпіталізовано у тяжкому стані.

Зараз на місці працюють фахівці відповідних відомств.

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