В Одесі у житловому будинку стався вибух, є постраждалий
11:18, 21 липня 2014Суспільство
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У Київському районі Одеси сьогодні вранці у житловому будинку стався вибух.
Фото: Думська
Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за попередніми даними, у багатоповерховому будинку за адресою: вулиця Варненська, 5, у напівпідвальному приміщенні, переобладнаному під житлове, вибухнув побутовий газ.Читайте такожВ Одесі «замінували» обласний апеляційний суд
Одну людину госпіталізовано у тяжкому стані.
Зараз на місці працюють фахівці відповідних відомств.
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