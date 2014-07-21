В Одесі у житловому будинку стався вибух, є постраждалий

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, за попередніми даними, у багатоповерховому будинку за адресою: вулиця Варненська, 5, у напівпідвальному приміщенні, переобладнаному під житлове, вибухнув побутовий газ.Читайте такожВ Одесі «замінували» обласний апеляційний суд

Одну людину госпіталізовано у тяжкому стані.

Зараз на місці працюють фахівці відповідних відомств.