ЗМІ: Бойовики грабують селище Видне під Луганськом

Про це повідомляє сайт informator.lg.ua з посиланням на очевидців.

Як повідомляють джерела видання, по селищу їздять дві машини "ЛНР" з бойовиками. Терористи шукають порожні будинки і виносять звідти все, включаючи одяг.

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"На сусідній від мене вулиці обносили будинок. Дві машини без номерів з наклейками "ЛНР" вивозили абсолютно все", - розповів очевидець.