ЗМІ: Бойовики грабують селище Видне під Луганськом
03:06, 25 липня 2014Суспільство
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Бойовики "ЛНР" зайнялися мародерством в селищі Видне під Луганськом, яке розташоване недалеко від аеропорту і покинуте більшістю жителів через бойові дії.
REUTERS
Про це повідомляє сайт informator.lg.ua з посиланням на очевидців.
Як повідомляють джерела видання, по селищу їздять дві машини "ЛНР" з бойовиками. Терористи шукають порожні будинки і виносять звідти все, включаючи одяг.
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"На сусідній від мене вулиці обносили будинок. Дві машини без номерів з наклейками "ЛНР" вивозили абсолютно все", - розповів очевидець.
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