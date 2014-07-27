У Львівській області впав двомісний літак
03:06, 27 липня 2014Суспільство
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У Львівській області впав двомісний літальний апарат, пілот загинув.
На Львівщині впав літак / ДСНС
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«26 липня о 09:36 год. до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в полі поблизу м. Пустомити відбулось падіння літака», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Черкащині літак зачепив лінію електропередач і впав у поле, пілот загинув«По прибутті на місце виклику встановлено, що літальний апарат двомісний. В момент падіння в салоні літака перебував лише пілот, 1965 року народження, який від отриманих травм загинув на місці пригоди», - зазначає ДСНС.
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