Артисти Національного Президентського оркестру дали концерт для мешканців Краматорська (фото)

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"На відкритій сцені в центральному парку Краматорську відбувся святковий концерт на честь визволення міста. Його підготували і дали для мирних мешканців міста музиканти та артисти з Національного Президентського оркестру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 липня в результаті визвольної операції українських силовиків над містами Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ було піднято українські прапори, почалася відновлювальна робота з життєзабезпечення міст.

Сьогодні, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що бойовики повертаються під виглядом мирних жителів до Слов'янська і Краматорська.