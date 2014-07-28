Артисти Національного Президентського оркестру дали концерт для мешканців Краматорська (фото)
13:09, 28 липня 2014Суспільство
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Артисти Національного Президентського оркестру дали концерт для мешканців звільненого від бойовиків Краматорська.
Фото: Вконтакт chrishtal_irka13
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"На відкритій сцені в центральному парку Краматорську відбувся святковий концерт на честь визволення міста. Його підготували і дали для мирних мешканців міста музиканти та артисти з Національного Президентського оркестру", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 5-6 липня в результаті визвольної операції українських силовиків над містами Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ було піднято українські прапори, почалася відновлювальна робота з життєзабезпечення міст.
Фото: Вконтакт chrishtal_irka13
Сьогодні, керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що бойовики повертаються під виглядом мирних жителів до Слов'янська і Краматорська.
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