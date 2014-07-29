З Донецька 87 дітей-сиріт вивезені в Маріуполь - активіст

Про це кореспонденту УНІАН повідомила активістка з Донецька Діна Логвінова, яка безпосередньо займалася організацією вивозу дітей з небезпечної сьогодні зони.

Вона повідомила, що в результаті досягнутих переговорів з батальйоном бойовиків «Восток», дітей вдалося вивезти з Донецька.

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Логвінова зазначила, що активну участь в переговорах брав нинішній перший заступник Донецького міського голови Костянтин Савінов, також чимало зусиль до евакуації дітей доклало і керівництво дитячого будинку.

Логвінова повідомила, що це не перший її позитивний досвід вивезення дітей-сиріт із зони АТО і подякувала всім за участь у нинішній евакуації вихованців дитячого будинку.

Вона запевнила, що в Маріуполі дітей чекали і створили всі необхідні умови для нормального життя.