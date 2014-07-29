Завтра в Україні буде до +36 градусів спеки
30 липня спека втримається в усіх областях, протягом дня в Україні очікується +30+36 градусів, в західних областях +25+30 градусів.
Скрізь переважатиме суха повітряна маса, лише на заході пройдуть локальні грозові дощі.
Про це пише opogode.
У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15+20, вдень +25+30 градусів, в Карпатах +21+26 градусів.
У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +17+22, вдень +29+34 градуси.
У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +35 градусів.
На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +36 градусів.
У південній частині - сонце та спека. Температура повітря вночі +19+25, вдень +30+36 градусів.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +19+21, вдень +30+32 градуси.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-10 м/с.
Температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів, в Дніпрі - близько 24 градусів.