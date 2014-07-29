Завтра в Україні буде до +36 градусів спеки

30 липня спека втримається в усіх областях, протягом дня в Україні очікується +30+36 градусів, в західних областях +25+30 градусів.

Скрізь переважатиме суха повітряна маса, лише на заході пройдуть локальні грозові дощі. Про це пише opogode. У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15+20, вдень +25+30 градусів, в Карпатах +21+26 градусів. У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +17+22, вдень +29+34 градуси. У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +35 градусів. На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +36 градусів. У південній частині - сонце та спека. Температура повітря вночі +19+25, вдень +30+36 градусів. У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +19+21, вдень +30+32 градуси. Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів, в Дніпрі - близько 24 градусів.

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