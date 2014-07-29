Завтра в Україні буде до +36 градусів спеки

15:48, 29 липня 2014
Суспільство
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30 липня спека втримається в усіх областях, протягом дня в Україні очікується +30+36 градусів, в західних  областях +25+30 градусів.

REUTERS

Скрізь переважатиме суха повітряна маса, лише на заході пройдуть локальні грозові дощі.

Про це пише opogode.

У західній частині місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі +15+20, вдень +25+30 градусів, в Карпатах +21+26 градусів.

У північних областях без опадів. Температура повітря вночі +17+22, вдень +29+34 градуси.

У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +35 градусів.

На сході очікується суха спекотна повітряна маса. Температура повітря вночі +18+24, вдень +30 +36 градусів.

У південній частині - сонце та спека. Температура повітря вночі +19+25, вдень +30+36 градусів.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі +19+21, вдень +30+32  градуси.

Вітер в Україні очікується південно-східний,  5-10 м/с.

Температура води в Чорному та Азовському морях 23-26 градусів, в Дніпрі - близько 24 градусів.

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