До Донецька не доходять поїзди

Про це інформує прес-служба Донецької міськради.

"Через пошкоджену інфраструктуру поїзди "Укрзалізниці" не можуть доїхати до залізничного вокзалу в Донецьку", - заявили в міськраді.

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"Коли буде відновлено рух поїздів, в компанії не можуть прогнозувати, адже в регіоні проводять активні бойові дії. На деяких ділянках навіть не приступали до оцінки втрат через безперервний вогонь", - відзначили в прес-службі.