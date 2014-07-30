До Донецька не доходять поїзди
02:25, 30 липня 2014Суспільство
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В результаті пошкоджень об'єктів інфраструктури до донецького залізничного вокзалу не доходять потяги.
До Донецька не доходять поїзди
Про це інформує прес-служба Донецької міськради.
"Через пошкоджену інфраструктуру поїзди "Укрзалізниці" не можуть доїхати до залізничного вокзалу в Донецьку", - заявили в міськраді.
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"Коли буде відновлено рух поїздів, в компанії не можуть прогнозувати, адже в регіоні проводять активні бойові дії. На деяких ділянках навіть не приступали до оцінки втрат через безперервний вогонь", - відзначили в прес-службі.
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