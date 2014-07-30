Помер голова Спілки письменників України Віктор Баранов

Про це повідомляє сайт Укрліт.

Віктор Федорович Баранов народився 14 жовтня 1950 р. у с. Кривушах Кременчуцького району на Полтавщині. 1974року закінчив філологічний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка. Працював на видавничій роботі.

З 1983 року він працював секретарем Національної Спілки письменників України, а 19 листопада 2011 р. його було обрано головою НСПУ. Віктор Баранов також був головним редактором літературного журналу «Київ» та віце-президентом Товариства «Україна-Румунія». Лауреат мистецької премії «Київ» у галузі художньої літератури ім. Євгена Плужника, премії ім. О. Гірника, Міжнародних літературних премій «Тріумф» та«Сад божественних пісень» ім. Г. Сковороди (2007), літературно-мистецької премії ім. М. Коцюбинського.

Читайте такожПомер відомий український актор Віталій ЛінецькийАвтор багатьох поетичних збірок (зокрема «Народження полум’я» (1978); «У середу рано» (1981); «Жоржини в маминім саду»; «Поворожи на вранішній зорі»; «Хата синьоока» (Міжнародна літературна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень», 2007), прозових творів «Переступаючи поріг» (1985), «Смуга біла, смуга чорна»; збірки гумористичних творів і літературних пародій «Вічний двигун» (1980); сатиричного роману «Презент»; романів «Притула», «Смерть по-білому» (Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя, 2007); «Не вір, не бійся, не проси»; численних перекладів, літературно-критичних, публіцистичних та мистецтвознавчих публікацій.