У Донецьку горить склад вторинної сировини
14:25, 30 липня 2014Суспільство
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У Кіровському районі Донецька горить металевий ангар, в якому складується вторинна сировина і макулатура.
Пожежники намагаються ліквідувати вогонь / telegraf.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.
"Стовп чорного диму видно в багатьох районах. Пожежні наряди вживають заходів щодо ліквідації вогню", - зазначається в повідомленні.
Між тим, у МНС заявили, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем.
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