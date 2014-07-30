У Донецьку горить склад вторинної сировини

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

"Стовп чорного диму видно в багатьох районах. Пожежні наряди вживають заходів щодо ліквідації вогню", - зазначається в повідомленні.

Між тим, у МНС заявили, що пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем.

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